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4 منها عربية.. روسيا تجري مباحثات مع 9 دول للإلغاء المتبادل للتأشيرة

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4 منها عربية.. روسيا تجري مباحثات مع 9 دول للإلغاء المتبادل للتأشيرة
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلن رئيس الدائرة القنصلية لدى وزارة الخارجية الروسية أليكسي كليموف عن مباحثات بين روسيا وتسع دول إضافية حول إلغاء تأشيرات السفر المتبادل، مشيرا إلا إلغاء التأشيرة مع 65 دولة.

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وقال كليموف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الوقت الراهن ووفقا للاتفاقيات الثنائية يمكن لمواطني أكثر من 65 دولة دخول الأراضي الروسية بلا تأشيرة. تم خلال السنوات الأربع الماضية إبرام 15 اتفاقا بهذا الصدد ودخلت جميعها حيز التنفيذ".

وتابع: "تجرى الآن مباحثات مع 9 دول أخرى حول إلغاء التأشيرة المتبادل".

وتجري موسكو مباحثات حول إلغاء التأشيرة مع زيمبابوي والبحرين والكويت. 

كما اقترح الجانب الروسي الإلغاء الكامل للتأشيرات السياحية مع سلطنة عمان والسعودية وماليزيا.

وأعلنت وزارة التمنية الاقتصادية الروسية عن مباحثات حول إلغاء التأشيرات مع ميانمار.

كما تجرى مباحثات مع بكين حول خفض عدد أفراد الوفود السياحية المطلوب لزيارة روسيا دون تأشيرة إلى 3 أشخاص.

المصدر: نوفوستي

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