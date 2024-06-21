ساليفان وستولتنبرغ يبحثان زيادة إنتاج الصناعات العسكرية الغربية

بحث مساعد الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ الإجراءات الآيلة لتكثيف عمل الصناعات العسكرية للدول الغربية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، يوم الخميس، أن ساليفان وستولتنبرغ بحثا خلال لقائهما التحضير لقمة الناتو في واشنطن، بما في ذلك "زيادة قدرة الحلفاء على الصمود ومواصل إحياء الصناعات الدفاعية عبر المحيط الأطلسي". وأكد الجانبان على "دعمهما الثابت لأوكرانيا".

وكان الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ قد وصل إلى الولايات المتحدة.

يذكر أن قمة حلف الناتو ستعقد في العاصمة الأمريكية خلال الفترة بين 9 و11 يوليو المقبل.

المصدر: تاس