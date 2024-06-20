بوتين: لا نستبعد توريد أسلحة إلى دول أخرى

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تستبعد توريد أسلحة إلى دول أخرى ردا على توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، داعيا الغرب إلى التفكير أين سينتهي الأمر.

وقال بوتين: "تحتفظ روسيا بحق توريد الأسلحة إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وربما مناطق أخرى".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن الغرب يزود أوكرانيا بالأسلحة ويقول إنه لم يعد يسيطر على أي شيء ولا يهم كيفية استخدامها.

وقال في المؤتمر الصحافي بفيتنام: "يمكننا أن نقول أيضا: سلمنا شيئا لشخص ما، ولم يعد لدينا تحكم به، ودعهم يفكرون كيف سينتهي هذا الأمر".

وفي مطلع يونيو الجاري، أعلن الرئيس بوتين أن روسيا قد تتخذ خطوات "غير متماثلة" ردا على توريدات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا.

وقال: "نفكر في الموضوع حول أنه إذا كان أحد يعتبر ممكنا توريد الأسلحة إلى منطقة العمليات القتالية لتوجيه ضربات إلى أراضينا وخلق مشاكل لنا، فلماذا لا يحق لنا أن نورد الأسلحة من الصنف ذاته إلى تلك المناطق، حيث ستوجه ضربات إلى المواقع الحساسة لتلك الدول التي تقوم بمثل هذه الخطوات تجاه روسيا".

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى هانوي، يوم أمس الأربعاء، قادما من بيونغ يانغ بعد اختتام زيارته لكوريا الشمالية.

وبعد اللقاء مع رئيس فيتنام، تو لام، عقد بوتين عدة لقاءات مع الأمين العام للحزب الشيوعي الفيتنامي، نجوين فو ترونج، ورئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشين، ورئيس الجمعية الوطنية تران ثانه مان.

ووصف بوتين المحادثات مع القيادة الفيتنامية بأنها مثمرة، مشيراً إلى آفاق جيدة لتطوير العلاقات بين موسكو وهانوي.

المصدر: RT