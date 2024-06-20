لقطات نادرة لاستخدام أول قنبلة شديدة الانفجار بوزن 3 أطنان في أوكرانيا (فيديو)

أظهرت لقطات مصورة من طائرة استطلاع روسية، لحظة قصف نقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف بقنبلة "فاب-3000" الشديدة الانفجار.

وقد تم استخدام القنبلة الجوية الشديدة الانفجار "فاب-3000" التي تزن أكثر من 3 أطنان مع وحدة تخطيط وتصحيح شاملة لأول مرة في منطقة العملية العسكرية الخاصة لقصف هدف على محور خاركوف.

وقال مصدر في الجيش الروسي لوكالة "تاس": "استخدمت القوات الجوفضائية الروسية قنبلة فاب-3000 الشديدة الانفجار والمزودة بوحدة تخطيط وتصحيح شاملة لأول مرة، وتم تنفيذ الضربة على نقطة انتشار مؤقتة للعدو في بلدة ليبتسي بمقاطعة خاركوف".

وكان رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمقاطعة خاركوف فيتالي غانشيف قد أعلن يوم الاثنين أن معارك ضارية تدور في مدينة فولتشانسك وبلدة ليبتسي، مشيرا إلى محاولات فاشلة للقوات الأوكرانية لتنفيذ هجوم مضاد.

ووفقا له منذ بداية مايو تتقدم مجموعة القوات الروسية «سيفر "الشمال"» حثيثاً في عمق دفاعات القوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف، وقد حررت العديد من القرى، لافتا إلى أن الجيش الروسي يسيطر الآن على أكثر من 300 كيلومتر مربع من المنطقة.

المصدر: RT