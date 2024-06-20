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كوريا الشمالية تمنح بوتين أرفع وسام في الدولة

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كوريا الشمالية تمنح بوتين أرفع وسام في الدولة
نوفوستي
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يزور دولة كوريا الشمالية - يونيو 2024
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منحت كوريا الشمالية الرئيس فلاديمير بوتين وسام "كيم إيل سونغ" تقديرا له على "دوره العظيم في تطوير علاقات حسن الجوار بين البلدين، والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية".

وذكرت إذاعة "صوت كوريا": "قررت اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري ومجلس الدولة وهيئة رئاسة الجمعية الشعبية العليا لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية منح وسام كيم إيل سونغ، وهو أرفع وسام في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لرئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين".

وأشار تقرير "إذاعة كوريا" إلى أن منح بوتين هذا الوسام جاء تكريما له على دوره الكبير في تطوير العلاقات "الودية والأخوية" بين كوريا الديمقراطية وروسيا الاتحادية والارتقاء بها إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية وعلاقات التحالف وفتح صفحة جديدة من الصداقة الكورية الروسية".

المصدر: نوفوستي

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