ماسك يعبر عن استيائه إزاء برنامج إدارة بايدن لتوصيل الانترنت للسكان

أعرب رجل الأعمال الأمريكي، الملياردير إيلون ماسك عن استيائه إزاء البرنامج الحكومي الذي أطلقته إدارة الرئيس جو بايدن لتوصيل الإنترنت السريع لسكان الولايات المتحدة.

وكتب ماسك على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الأربعاء، إن "هذا البرنامج الحكومي إهدار فظيع لأموال دافعي الضرائب، وهو لا يفيد الناس المحتاجين على الإطلاق".

This government program is an outrageous waste of taxpayer money and is utterly failing to serve people in need https://t.co/ImCur1CBCq — Elon Musk (@elonmusk) June 19, 2024

يذكر أن الكونغرس صادق على برنامج إدارة بايدن لتوصيل الإنترنت في عام 2021، وتم تخصيص نحو 42.5 مليار دولار لتنفيذه، ولكن حتى الآن لم ينفذ البرنامج.

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وقال مفوض اللجنة الفدرالية للاتصال بريندان كار يوم 14 يونيو الجاري إن أقل من 1% من الناس تم توصيل الإنترنت لهم ضمن هذا البرنامج.

المصدر: RT