كيم دوت كوم: من كانوا يخشون تغير المناخ يقودون العالم إلى حرب نووية

أعرب رجل الأعمال الألماني كيم دوت كوم عن رأي مفاده أن الزعماء الغربيين الذين كانوا خائفين من ظاهرة الاحتباس الحراري يقودون العالم إلى كارثة نووية.

وكتب في حسابه على منصة "إكس": "أليس من المفارقة أن القادة الذين أخبروك أن تغير المناخ من صنع الإنسان سيدمر الكوكب في المستقبل البعيد هم الآن في طريقهم لإنهاء البشرية بحرب نووية هذا العام؟".

في أوائل يونيو الجاري، خلال محادثة بين فلاديمير بوتين ورؤساء وكالات الأنباء الدولية، سُئل الرئيس الروسي عما يمكن أن يكون بمثابة شرارة لحرب نووية، وعن مدى قرب العالم من هذا الخطر.

وفي بداية جوابه، لفت الرئيس إلى أنهم يحاولون باستمرار اتهام موسكو بـ "التلويح بالعصا النووية"، لكنه ليس هو من يثير موضوع إمكانية استخدام الأسلحة النووية، الصحافيين يطرحون السؤال المناسب ويجلبوه إلى هذه المحادثة.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا لن تستخدم الأسلحة النووية إذا لم يكن هناك تهديد لوجود البلاد. ووصف مناقشات السياسيين في الولايات المتحدة وأوروبا حول احتمال نشوب حرب نووية بالخطيرة.

وكان قد أعلن متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تجري تعديلات على استراتيجيتها النووية، وستقوم بتشديدها تجاه روسيا والصين، ولم يستبعد احتمال توسيع الترسانة النووية الأمريكية.

وعلق مندوب روسيا الدائم بالمنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على ذلك قائلا إن موسكو تلاحظ تزايد قلق بعض الدول بسبب الخطاب النووي، بعد تصريحات أمريكية عن تغييرات في الاستراتيجية النووية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل توترات متزايدة بين موسكو والغرب مع إعلان دول الحلف تعزيز دعمها العسكري لأوكرانيا.

وأشار الكرملين في نهاية مايو الماضي إلى أن الدول الغربية تسعى للدخول في جولة جديدة من تصعيد التوتر، بعد أن سمح عدد منها بما فيها الولايات المتحدة، لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الغربية لضرب الأراضي الروسية.

المصدر: RT