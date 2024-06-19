ريابكوف: مشاركة السعودية في "بريكس" حقيقة لا جدال فيها

رحب نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بمشاركة المملكة العربية السعودية في رابطة "بريكس"، وقال إن مشاركة الرياض "حقيقة لا جدال فيها".

جاء ذلك ضمن تصريحات ريابكوف في لقاء نظمته وكالة "روسيا سيغودنيا" الإعلامية، حيث تابع ردا على سؤال بشأن مشاركة الرياض بشكل كامل في "بريكس" في ظل حالة عدم اليقين التي نشأت بشأن دورها في المنظمة: "نعم بالطبع، تشارك الرياض في (بريكس)، وهذه حقيقة لا جدال فيها. منذ ما يقرب من 6 أشهر، حينما انتقلت الرئاسة إلى روسيا، رحبنا مرارا بممثلي المملكة العربية السعودية في فعالياتنا ذات الصلة، وقد عقدت اجتماعات وعملت مع الجميع".

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وبحسب ريابكوف، خلال اجتماع وزراء خارجية دول "بريكس" في مدينة نيجني نوفغورود الروسية، تلقى الجانب الروسي إشارة من زملائهم السعوديين بأن عملياتهم المحلية المتعلقة بتقييم الدعوة الرسمية لانضمام المملكة إلى المنظمة لم يتم حلها بعد، بالتالي لا يشارك الممثلون السعوديون في كامل أنشطة المنظمة.

وفي الأول من يناير الماضي أصبحت روسيا رئيسة منظمة "بريكس" للعام المقبل. وبدأ الأمر بانضمام أعضاء جدد إلى المنظمة، وإضافة إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا، تضم المنظمة الآن مصر وإثيوبيا وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

المصدر: RT