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ريابكوف: لا بد من تبسيط نظام التأشيرات مع دول "بريكس"

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ريابكوف: لا بد من تبسيط نظام التأشيرات مع دول
Globallookpress Rafael HenriqueKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
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أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف عن الحاجة إلى تبسيط نظام التأشيرات مع دول "بريكس".

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جاء ذلك في حوار لريابكوف مع وكالة "تاس"، حيث تابع أن روسيا يجب أن تسعى جاهدة لتبسيط نظام التأشيرات مع دول "بريكس"، وقال: "يجب أن نتحرك نحو هذا، ولكن كل دولة من دول الرابطة لديها تفاصيلها الخاصة".

ووفقا له، فإن لدى روسيا أصلا نظام تأشيرات قريباً من التبسيط مع دول الرابطة، مشيرا إلى أن فكرة توحيد سياسة التأشيرات "واردة"، لكنها تحتاج إلى تفصيل.

وكان رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم قد قال في وقت سابق إن بلاده ستبدأ قريبا إجراءات رسمية للانضمام إلى "بريكس".

المصدر: RT

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