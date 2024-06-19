تشاد.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 46 في انفجارات بمستودع ذخيرة تابع للجيش

قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 46 آخرين عندما أدى حريق إلى انفجارات في مستودع ذخيرة عسكري في نجامينا عاصمة تشاد، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث عبد الرحمن كلام الله إن 46 شخصا يتلقون العلاج من إصابات مختلفة بعد الانفجارات التي وقعت في ضاحية غودجي بالعاصمة نجامينا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات بدأت قبيل منتصف ليل الثلاثاء واستمرت أكثر من 30 دقيقة، حيث اهتزت المباني القريبة وتناثرت ذخيرة من المستودع بفعل شدة الانفجار.

وقال رئيس البلاد محمد ديبي إتنو، إن الحريق "أحدث أضرارا بشرية ومادية"، متعهدا بإجراء تحقيق في الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وأكد المتحدث أنه تمت السيطرة على الوضع مع انتشار مسؤولين أمنيين وصحيين في المنطقة، داعيا السكان على التزام الهدوء.

المصدر: AP