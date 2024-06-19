 
مباشر

تشاد.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 46 في انفجارات بمستودع ذخيرة تابع للجيش

أخبار العالم

تشاد.. مقتل 9 أشخاص وإصابة 46 في انفجارات بمستودع ذخيرة تابع للجيش
Gettyimages.ru
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xroh

قتل تسعة أشخاص وأصيب أكثر من 46 آخرين عندما أدى حريق إلى انفجارات في مستودع ذخيرة عسكري في نجامينا عاصمة تشاد، حسبما أعلن متحدث باسم الحكومة اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث عبد الرحمن كلام الله إن 46 شخصا يتلقون العلاج من إصابات مختلفة بعد الانفجارات التي وقعت في ضاحية غودجي بالعاصمة نجامينا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الانفجارات بدأت قبيل منتصف ليل الثلاثاء واستمرت أكثر من 30 دقيقة، حيث اهتزت المباني القريبة وتناثرت ذخيرة من المستودع بفعل شدة الانفجار.

وقال رئيس البلاد محمد ديبي إتنو، إن الحريق "أحدث أضرارا بشرية ومادية"، متعهدا بإجراء تحقيق في الحريق الذي لم تعرف أسبابه بعد.

وأكد المتحدث أنه تمت السيطرة على الوضع مع انتشار مسؤولين أمنيين وصحيين في المنطقة، داعيا السكان على التزام الهدوء.

المصدر: AP

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بوتين: اتفاقية التعاون الاستراتيجي مع كوريا الشمالية تنص على تقديم العون حال تعرض أحد طرفيها لعدوان