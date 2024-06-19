رئيس تشاد يتعهد بفتح تحقيق في حريق مستودع الذخيرة في العاصمة (فيديوهات)

تعهد رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، بفتح تحقيق في الحريق الهائل الذي اندلع في مستودع عسكري ضخم للذخيرة في العاصمة نجامينا، مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد مراسلون لوكالة "فرانس برس" أنه أمكن من على بعد أميال سماع أصوات الانفجارات من المستودع الواقع في منطقة غودجي القريبة من المطار، مضيفين أن المقذوفات المتفجرة التي كانت تنطلق على فترات منتظمة حولت لون السماء فوق المستودع إلى الأحمر والأسود.

وكتب ديبي على "فيسبوك" أن الحريق أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن يذكر أرقاما محددة، مضيفا "السلام لأرواح الضحايا والعزاء الصادق للعائلات المكلومة والشفاء العاجل للجرحى"، متعهدا بفتح تحقيق في الحادث.

🇹🇩 Explosion and fire at ammunition depot in Chad's capital lead to fatalities



In N'Djamena, the capital of Chad, an explosion occurred in a military ammunition depot late on Tuesday evening, causing numerous casualties and triggering frantic efforts to fight the fire and care… pic.twitter.com/JSNoPCKN9b — Barong (@Barong369) June 19, 2024

وكان وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، قد أعلن حصول "انفجارات ضخمة" في الموقع وحض السكان على التزام الهدوء.

وقال مسؤول عسكري كبير للوكالة إن "النيران اشتعلت في أكبر مستودع للذخيرة في نجامينا".

Breaking Update🚨 Chad🇹🇩



Various sources in Chad have confirmed explosions and blasts in the capital. Which indicated a major fire in the ammunition depot of the Strategic Reserve Directorate. The video, certified by TchadOne, shows violent explosions in the Angabo region. https://t.co/quqZ2gu1gHpic.twitter.com/UnSZrwheCn — I$lami© T€rrorist (@raviagrawal3) June 18, 2024

ويوجد العديد من المنازل في الحي الذي يقع فيه المستودع بالقرب من المطار الدولي وقاعدة تتمركز فيها القوات الفرنسية.

وقد تسبب الحريق في "انفجار ذخيرة من كافة العيارات"، بحسب ما أفاد مسؤول في القوات الفرنسية للوكالة.

Chad's strategic weapons reserve was destroyed by fire tonight in spectacular fashion. Very hard to see this as a coincidence. Feels more like a message. Regional attention is so focused on events El Fasher that Chad's internal dynamics are largely ignored. At the region's peril. pic.twitter.com/TnLnmO00Uu — Cameron Hudson (@_hudsonc) June 19, 2024

المصدر: "أ ف ب" + RT