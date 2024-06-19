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رئيس تشاد يتعهد بفتح تحقيق في حريق مستودع الذخيرة في العاصمة (فيديوهات)

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رئيس تشاد يتعهد بفتح تحقيق في حريق مستودع الذخيرة في العاصمة (فيديوهات)
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تعهد رئيس تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، بفتح تحقيق في الحريق الهائل الذي اندلع في مستودع عسكري ضخم للذخيرة في العاصمة نجامينا، مؤكدا سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد مراسلون لوكالة "فرانس برس" أنه أمكن من على بعد أميال سماع أصوات الانفجارات من المستودع الواقع في منطقة غودجي القريبة من المطار، مضيفين أن المقذوفات المتفجرة التي كانت تنطلق على فترات منتظمة حولت لون السماء فوق المستودع إلى الأحمر والأسود. 

وكتب ديبي على "فيسبوك" أن الحريق أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى دون أن يذكر أرقاما محددة، مضيفا "السلام لأرواح الضحايا والعزاء الصادق للعائلات المكلومة والشفاء العاجل للجرحى"، متعهدا بفتح تحقيق في الحادث.

وكان وزير الخارجية التشادي عبد الرحمن كلام الله، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، قد أعلن حصول "انفجارات ضخمة" في الموقع وحض السكان على التزام الهدوء. 

وقال مسؤول عسكري كبير للوكالة إن "النيران اشتعلت في أكبر مستودع للذخيرة في نجامينا". 

ويوجد العديد من المنازل في الحي الذي يقع فيه المستودع بالقرب من المطار الدولي وقاعدة تتمركز فيها القوات الفرنسية. 

وقد تسبب الحريق في "انفجار ذخيرة من كافة العيارات"، بحسب ما أفاد مسؤول في القوات الفرنسية للوكالة.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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