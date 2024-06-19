EUobserver يكشف تفاصيل حزمة العقوبات الأوروبية الـ14 ضد روسيا

أفاد موقع EUobserver بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم إدراج أكثر من 20 فردا على قائمته السوداء، وكذلك 22 كيانا قانونيا في إطار الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا.

ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي لم يكشف اسمه: "ستكون المطربة بولينا غاغارينا بالتأكيد في قائمة العقوبات الجديدة، وذلك لموقفها المؤيد خلال الفعاليات العامة المخصصة لدخول مناطق جديدة إلى روسيا".

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وستشمل العقوبات كذلك مؤسس شركة النحاس الروسية إيغور ألتوشكين، وكذلك تيموراز بولويف رئيس شركة إنتاج البيرة "بالتيكا" ومؤسس شركة AEON رومان تروتسينكو وكذلك أليكسي غورسلافسكي مدير عام معهد تطوير الإنترنت (ANO IRI). وستشمل القائمة بعض مدراء المؤسسات الصناعية الدفاعية ومسؤولين حكوميين وشركات للطاقة.

ووفقا للموقع، وافقت هنغاريا يوم 14 يونيو على حزمة العقوبات الجديدة، لكن ألمانيا لا تزال تعرب عن مخاوفها بشأن القيود ضد فروع الشركات الأوروبية التي تواصل العمل في روسيا، إلا أن من المتوقع أن يتم التصديق على الحزمة الجديدة مع حلول اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في 24 يونيو.

وأشار الموقع إلى أن الحزمة الجديدة، ستشمل فرض قيود على توريد الغاز الطبيعي المسال واستيراد الهيليوم من روسيا. وستتضمن الحزمة فرض عقوبات على أسطول ناقلات النفط وكذلك تقييد الوصول "إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج".

ويوم 9 مايو، أكد المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة كدري سيمسون، أن العقوبات الجديدة ستمنع استخدام الموانئ الأوروبية لاستقبال السفن التي تحمل الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى دول ثالثة ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض قيود تكنولوجية على محطات الغاز الطبيعي المسال الروسية. وتعتقد المفوضية الأوروبية أن هذه العقوبات ستجبر الشركات الروسية على تغيير نموذج أعمالها فيما يتعلق بتجارة الغاز الطبيعي المسال - خاصة في ما يتعلق بالإمدادات التي تذهب إلى آسيا عبر موانئ بلجيكا وإسبانيا وفرنسا.

المصدر: تاس