بوتين في حفل الاستقبال الرسمي يشكر الشعب والقيادة الكورية على الموقف المتوازن بشأن أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قيادة وشعبا على الموقف المتوازن بشأن الوضع في أوكرانيا.

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جاء ذلك خلال حفل الاستقبال الرسمي على شرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والذي أقامه نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون في قاعة الاستقبال بمونانغوان، حيث تابع بوتين: "نحن ممتنون لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية قيادة وشعبا لموقفهم المتوازن بشأن الوضع في أوكرانيا، واليوم نحارب معا ضد ممارسات الهيمنة والاستعمار الجديد للولايات المتحدة وتوابعها في معارضة محاولات فرض نماذج التنمية والقيم الغربية علينا".

من جانبه قال كيم جونغ أون إنه ليس من شك أن اتفاقية الشراكة الاستراتيجية بين كوريا الديمقراطية الشعبية وروسيا هي برنامج عظيم سيضمن بشكل موثوق علاقات التحالف بين البلدين، وستضمن السلام والاستقرار في المنطقة، وستعزز المصالح المشتركة بين البلدين. ووصفها بأنها "حدث مهم وعظيم" على طريق تطوير العلاقات الكورية الروسية، ونتيجة رائعة تحققت بفضل جهود واهتمام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقال إنها "أقوى وأشمل اتفاق جديد بين الدولتين في تاريخ علاقات الصداقة الروسية الكورية".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف للصحفيين في وقت سابق: "بعد هذا الاستقبال، تكتمل الزيارة عمليا، وسيتوجه الزعيمان نحو المطار، وعلى طول الطريق سيزوران كنيسة الثالوث المحيي" بعد ذلك ينطلق الرئيس الروسي في طريقه إلى هانوي.

وقد عقد الزعيمان محادثات صباح اليوم وقاما بتوقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع كوريا الشمالية تتضمن تقديم المساعدة في حالة تعرض أحد الطرفين لعدوان، وأكد بوتين على أن "تطوير التعاون العسكري التقني مع كوريا الشمالية سيتم وفقا للمعاهدة بين البلدين.

المصدر: RT