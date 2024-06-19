سائق الدبابة الأوكراني المنشق سيحصل على الجنسية الروسية خلال أسابيع

تقدم سائق الدبابة الأوكراني، الأسير الذي فرّ بدبابة T-64 أوكرانية وسلمها طوعا للجيش الروسي، بطلب الحصول على الجنسية الروسية.

ووفقا لوكالات إنفاذ القانون في جمهورية دونيتسك الشعبية، فإن جواز السفر للمواطن الأوكراني السابق مكسيم ليخاتشيف سيكون جاهزا في غضون أسابيع قليلة.

إقرأ المزيد

وقد استسلم ليخاتشيف للقوات الروسية نهاية شهر مايو الماضي بالقرب من دونيتسك، ووصل إلى المكان المحدد على متن دبابة "تي-64" حصل عليها من القوات الأوكرانية، وهو من مدينة كراسنودون بجمهورية لوغانسك الشعبية.

وقد تم نقل ليخاتشيف من اللواء 119 إلى اللواء 59، دون تسجيل ذلك في أية وثائق، حيث يتم ذلك للتحايل على القانون ولعدم تسديد تعويضات للأقارب في حال الموت. ووفقا له، كانت تلك هي الممارسة الأكثر شيوعا في الوحدة العسكرية الأخيرة التي خدم فيها. وأكد أنه يتم استخدام هذه الطريقة مع الذين يقبض عليهم في الشوارع ويرسلون إلى مناطق ساخنة على الجبهة.

وتفيد تقارير أن المجندين الأوكرانيين يحصلون على تدريب لا يتجاوز 6 أسابيع، ومعظمهم لا يريدون القتال، ولا يعتمد عليهم. يأتي ذلك في ظل قانون التعبئة الجديد الذي دخل حيز التنفيذ، 18 مايو، ووفقا له تم خفض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة، وألغي التسريح من الخدمة.

المصدر: تاس