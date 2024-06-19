ترامب يبحث عن نائب "طويل العمر"

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعتبر أن المعايير العليا لاختيار نائب الرئيس هي وجود قائد قوي يصبح رئيسا عظيما لمدة 8 سنوات بعد انتهاء فترة ولايته.

وذكر الموقع الأمريكي أن حملة ترامب الرئاسية أرسلت حاكم ولاية داكوتا الشمالية دوغ بورغوم، إلى 10 ولايات مختلفة على الأقل للمشاركة في دعم ترامب، مشيرا إلى أن طلب الحملة المتكرر إلى بروغوم بالذهاب إلى الولايات المتأرجحة أو ذات الميول الديمقراطية التي تريد حملة ترامب أن تفوز بها، هي علامة تمييز للحاكم عن منافسيه الآخرين المحتملين لتولي منصب نائب الرئيس.

وهذا الأسبوع، سيكون بورغوم في ميشيغان، وبعدها في ويسكونسن للمشاركة في الحملة الانتخابية لمرشح الكونغرس الذي يدعمه ترامب، توني ويد.

وفي 9 مارس، تحدث بورغوم في حفل عشاء الحزب الجمهوري في مقاطعة كولير في نابولي بولاية فلوريدا. وفي 16 مارس، تحدث في مؤتمر الحزب الجمهوري في مقاطعة كلارك في نيفادا.

وفي 13 أبريل، تحدث في حفل عشاء للحزب الجمهوري في فرجينيا. وبعد 12 يومًا، تحدث في حفل عشاء للحزب الجمهوري في مقاطعة تشيشاير في نيو هامبشاير.

وفي 12 مايو، طار مع الرئيس السابق ترامب لحضور تجمع حاشد في وايلدوود بولاية نيوجيرسي، وأدلى بتصريحات مقتضبة قبل أن يعتلي ترامب المسرح.

وفي الفترة من 6 إلى 8 يونيو، رافق بورغوم ترامب في كاليفورنيا لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو وبيفرلي هيلز ونيوبورت بيتش، وسافر بعد ذلك مع ترامب من كاليفورنيا إلى نيفادا.

وحصل فريق الرئيس السابق على ردود فعل إيجابية مبكرة من مسؤولي الحزب في الولاية حول خطابات بورغوم واستعداده خارج المسرح لالتقاط صور شخصية والتفاعل مع النشطاء المحليين.

وأدى ذلك إلى بدء الحملة بإرساله بشكل متزايد، حسبما قال شخصان مطلعان على الوضع لموقع "اكسيوس".



وفي الوقت الحالي، تستفيد الحملة بسعادة من نقاط قوة كل من المتنافسين الثمانية أو نحو ذلك على منصب نائب الرئيس، بالإضافة إلى استعدادهم للتحدث نيابة عن ترامب.



وقال بريان هيوز، كبير مستشاري حملة ترامب، للموقع إن ترامب بنفسه يرى أن المعايير العليا لاختيار نائب الرئيس هي وجود قائد قوي سيصبح رئيسا عظيما لمدة 8 سنوات بعد انتهاء فترة ولايته التالية البالغة 4 سنوات.

وأضاف: "أي شخص يقول لك إنه يعرف من أو متى سيختار الرئيس ترامب نائبه فهو يكذب ما لم يكن هذا الشخص اسمه دونالد جيه ترامب".

المصدر: Axios