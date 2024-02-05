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بينهما امرأة.. ترامب يكشف عن هوية مرشحين محتملين لتولي منصب نائب الرئيس

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بينهما امرأة.. ترامب يكشف عن هوية مرشحين محتملين لتولي منصب نائب الرئيس
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
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كشف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن هوية شخصين قد يختار بينهما لتولي منصب نائب الرئيس لعام 2024، هما السيناتور تيم سكوت وحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم.

وسئل ترامب، في مقابلة عبر قناة "فوكس نيوز"، عن الموعد الذي سيعلن فيه عن اختياره لمنصب نائب الرئيس، فأجاب: "ليس قريبا. لدينا الكثير من الأشخاص العظماء في الحزب الجمهوري، ولكن ليس لفترة من الوقت".

وأشار إلى أن اختيار الشخص يتعلق بـ"من سيكون قادرا على أن يكون رئيسا جيدا. أعني عليك دائما أن تفكر في ذلك، لأنه كما تعلم، حالة طوارئ مدنية... الأمور تسير بشكل صحيح؟ لا يهم من أنت، الأشياء تحدث".

وذكر أن هناك "الكثير من الأشخاص الطيبين"، مؤكدا أنه لم يختار أي شخص بعد.

وأضاف أنه يتحدث إلى "الجميع" وكشف أنه اتصل مؤخرا بسكوت، الذي علق محاولته الوصول إلى البيت الأبيض ثم أعلن دعمه لترامب.

وقال: "اتصلت به وقلت له أنت مرشح أفضل بكثير بالنسبة لي مما كنت عليه بالنسبة لنفسك... لقد شاهدته في الأسبوع الماضي وهو يدافع عني ويقاتل من أجلي".

ولفت أيضا إلى أن  نويم "كانت تقاتل بشكل لا يصدق" من أجله، مشيرا إلى تعليقاتها حيث قالت إنها لن تترشح ضده أبدا "لأنها لا تستطيع التغلب عليه".

وكانت أسماء سكوت ونويم من بين العديد من الأسماء المتداولة في الأشهر الأخيرة. ومن بين الآخرين النائب إليز ستيفانيك، وهي حليفة قوية لترامب ظهرت في الحملة الانتخابية.

المصدر: The Hill

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