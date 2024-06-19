الدفاع الروسية: خسائر الجيش الأوكراني لامست 1.900 جندي خلال اليوم الماضي

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء بأن قواتها واصلت تحسين مواقعها في عدد من محاور القتال، فيما وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 1895 جنديا خلال آخر 24 ساعة.

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جاء ذلك في التقرير اليومي للدفاع الروسية، وفي ما يلي أبرز ما تضمنه:

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" وضعها على طول خط المواجهة وضربت قوات ومعدات للعدو في مقاطعة خاركوف، حيث بلغت الخسائر الأوكرانية نحو 300 عسكري، كما تم تدمير مستودع ذخيرة لأوكراني

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الغرب" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت تشكيلات معادية في خاركوف ولوغانسك، كما صدت هجومين مضادين، وكبدت العدو خسائر تصل إلى نحو 450 جنديا

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على طول خط المواجهة في دونيتسك، وخسر العدو هناك نحو 560 عسكريا، وتم تدمير مستودع ذخيرة له

حسنت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" وضعها التكتيكي في دونيتسك وصدت 5 هجمات مضادة، وبلغت خسائر العدو نحو 355 عسكريا

سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الشرق" على مواقع أكثر ملاءمة وضربت قوات ومعدات للعدو في دونيتسك وزابوروجيه، وخسرت القوات الأوكرانية نحو 120 جنديا، وتم تدمير مستودعين ميدانيين يحتويان على ذخيرة القوات الأوكرانية

ضربت وحدات من مجموعة قوات "دنيبر" تشكيلات العدو في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني نحو 110 عسكريين

تمت إصابة نقاط مراقبة لعدد من ألوية القوات الأوكرانية، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات العسكرية للعدو في 124 منطقة

تم إسقاط 43 طائرة أوكرانية بدون طيار، و10 قذائف من راجمات الصاروخ HIMARS أمريكية الصنع، و3 قنابل موجهة من طراز HAMMER فرنسية الصنع.

المصدر: RT