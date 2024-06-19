نتنياهو لبن غفير: أثبتوا أنكم لا تقومون بتسريب أسرار الدولة

ألمح حزب "الليكود" برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يقوم بتسريب محادثات ومناقشات سرية من المجلس الوزاري السياسي الأمني.

وفي الإعلان الذي نشره "الليكود"، أشار إلى طلب بن غفير الانضمام إلى حكومة الحرب، كاشفا أن "نتنياهو قال لبن غفير: من يريد أن يكون شريكا في حكومة الحرب يجب أن يثبت أنه لا يسرب أسرار الدولة أو المحادثات الخاصة".

يذكر أن بن غفير قد اتهم بتسريب مناقشات مغلقة عدة مرات، بما في ذلك من قبل المفوض يعقوب شبتاي الذي ادعى أن الوزير كان "يسجل محادثات شخصية".

إلا أن حزب "عوتسما يهوديت" الذي يرأسه بن غفير، رد قائلا: "عوتسما يهوديت يدعم قانون كشف الكذب لأعضاء الحكومة ويدعو رئيس الوزراء إلى الترويج له بسرعة، على أن ينطبق أيضا على أصحاب أجهزة تنظيم ضربات القلب"، في إشارة إلى العملية التي خضع لها نتنياهو.

وقال معسكر الدولة الذي يترأسه بيني غانتس ردا على "الليكود" إن "من يعتقد أن هناك وزيرا يسرب أسرار الدولة، لا يجب أن يُمنح السيطرة على شرطة إسرائيل، وأعضاء الحكومة".

المصدر: Ynet