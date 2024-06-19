البيت الأبيض: مقاتلات "إف-16" المرسلة إلى كييف سيتم نشرها في أوكرانيا

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أنه سيتم نشر مقاتلات "إف-16" التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف على الأراضي الأوكرانية.

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وقال سوليفان في مقابلة مع شركة التلفزيون الأمريكية "بي بي إس": "تشمل الخطة نشر مقاتلات "إف-16" في أوكرانيا، وتؤكد الاتفاقية الأمنية الثنائية التي وقعها الرئيس الأمريكي جو بايدن وفلاديمير زيلينسكي هذه النقطة، نريد مساعدة أوكرانيا في الحصول على هذه المقاتلات، يجب نشر هذه المقاتلات على أراضي أوكرانيا".

وكانت الولايات المتحدة سمحت في السابق لحلفائها بنقل طائرات "إف-16" إلى أوكرانيا كما تشارك واشنطن في تدريب الطيارين والمتخصصين على صيانة هذه الطائرات.

ومن المتوقع أن تحصل أوكرانيا على أكثر من 60 طائرة "إف-16"، ستقدمها النرويج والدنمارك وهولندا وبلجيكا. وكانت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، قد أكدت أن تسليم الطائرات والمعدات اللازمة لصيانتها لأوكرانيا سيتم هذا العام.

ومن جهته أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن موسكو ستعتبر تزويد أوكرانيا بمقاتلات "إف-16" بمثابة إشارة متعمدة من حلف "الناتو" إلى المجال النووي.

المصدر: بي بي إس