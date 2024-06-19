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زاخاروفا تعلق على احتمال تعيين روته في منصب الأمين العام لحلف "الناتو"

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زاخاروفا تعلق على احتمال تعيين روته في منصب الأمين العام لحلف
Sputnik
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أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه لن تكون هناك تغييرات كبيرة في "الناتو" إذا تم تعيين رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته أمينا عاما للحلف.

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وأجابت زاخاروفا على سؤال الصحفيين حول احتمال حدوث تغييرات كبيرة في "الناتو" بعد تغيير الأمين العام: "لن يتغير شيء".

وشددت على أن منصب الأمين العام لحلف الناتو صوري من حيث النفوذ السياسي، مضيفة: "هو محاط بنوابه من جميع الجهات، وهم بطبيعة الحال شخصيات عسكرية وسياسية أمريكية".

وتابعت: "يجب أن يوافق على القرارات الأمريكية في المقام الأول، ومن ثم الدول الأنجلو ساكسونية. هذه هي وظيفته، أمين عام الناتو ليس شخصية تؤثر على قرارات الحلف".

وفي وقت سابق، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ إن الحلف على وشك الاتفاق على ترشيح روته لمنصب الأمين العام الجديد.

 

المصدر: نوفوستي

 

 

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