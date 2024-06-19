الحر القائظ يدخل تعديلات على برنامج بوتين في بيونغ يانغ

قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، إن برنامج زيارة الرئيس الروسي لبيونغ يانغ يتضمن نزهة في الهواء الطلق، لكن الجو الآن حار للغاية هناك.

وأضاف كيم جونغ أون خلال محادثات منفردة مع الرئيس بوتين في "كومسوسان" في بيونغ يانغ: "كان يجب أن نخرج للتجول في الشارع، لكن الحر قائظ فعلا هناك الآن".

وبلغت الحرارة في بيونغ يانغ صباح الأربعاء 29-30 درجة مئوية.

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وكان بوتين وكيم جون أون أجريا محادثات بمشاركة أعضاء وفدي البلدين استمرت أكثر من ساعة ونصف الساعة.

وبعد الاجتماع بصيغة موسعة، واصل بوتين وكيم محادثاتهما على انفراد، وأوضح مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف أن هذه الصيغة تتيح للزعيمين فرصة مناقشة "أهم القضايا وأكثرها حساسية".

وكان الرئيس بوتين، قد وصل إلى بيونغ يانغ في وقت متأخر من الليل، وعلى الرغم من ذلك، فقد استقبله شخصيا في المطار الزعيم الكوري الشمالي.

المصدر: RT