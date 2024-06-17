ليبيا.. قطعتان عسكريتان روسيتان ترسوان في قاعدة طبرق البحرية

أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية الليبية، اليوم الاثنين، وصول قطعتين حربيتين روسيتين في زيارة عمل إلى قاعدة طبرق البحرية شرقي البلاد.

وجرى استقبال القطعتين الحربيتين الروسيتين وهما الطراد "فارياج" والفرقاطة "الأدميرال شباشنيكوف"، أمس الأحد، من قبل مجموعة من ضباط قيادة القوات البحرية، وتبادل الجانبان عبارات الترحيب.

وأوضحت رئاسة أركان القوات البحرية أن الزيارة “تهدف إلى تأكيد علاقات التعاون والتنسيق بين البحريتين الليبية والروسية في مجال التدريب والصيانة وتقديم الدعم الفني واللوجستي، وتبادل الخبرات والمعلومات والتعاون في مجال الأمن البحري، بما يخدم مصالح البلدين”.

وأكدت رئاسة الأركان أنه خلال الزيارة تمت مناقشة الجوانب المختلفة لفعاليات الزيارة وبرنامجها، وتحقيق الاستفادة المثلى منها، مشيرة إلى أنه جرى في ختام مراسم الاستقبال تقديم هدايا تذكارية.

وأضافت أن هذه الزيارة تأتي انطلاقا من حرص وتوجيهات قائد القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، بالدفع بعجلة بناء القوات المسلحة الليبية بصفة عامة، والقوات البحرية بصفة خاصة.

وبيّنت شعبة الإعلام الحربي الليبية أن هذه الزيارة للفرق الروسية ستمتد لثلاثة أيام، بعد زيارة أجرتها هذه الفرق إلى مصر.

وأكدت أن زيارة السفن الحربية الروسية تأتي تعزيزا للعلاقات بين القيادة العامة وروسيا الاتحادية، وضمن الخطوات العملية لتعزيز التعاون بين روسيا وليبيا، واستعادة علاقات الصداقة الطويلة الأمد، وتقديم الخبرات الروسية، بهدف تعزيز سيادة واستقلال الدولة الليبية وقواتها المسلحة.

ونوهت شعبة الإعلام الحربي بأنه في إطار هذا التعاون جرى إيفاد 250 طالبا وضابطاً للدراسة في الأكاديميات العسكرية بروسيا الاتحادية، من بينهم 100 طالب وضابط في الأكاديميات البحرية الروسية.

المصدر: RT