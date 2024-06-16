قائد منطقة رفح: مقتل 8 جنود مؤلم وتوجيهاتنا هي المضي قدما

أكد قائد منطقة رفح في القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان بأن مقتل 8 جنود إسرائيليين في تل السلطان مؤلم، مؤكدا أن التوجيهات الصادرة هي المضي قدما.

إقرأ المزيد

وأجرى قائد القيادة الجنوبية العقيد يارون فينكلمان يوم الأحد تقييما للوضع في مدينة رفح جنوب قطاع غزة مع قائد الفرقة 162 المقدم إيتسيك كوهين وقائد اللواء 401 المقدم بني أهرون وقادة آخرين.

وتحدث اللواء مع قادة المقاتلين حول الإنجازات العملياتية في المنطقة وتطور القتال.

وقال فينكلمان: "نحن هنا في تل السلطان بعد حدث مؤلم حصل بالأمس.. لقد فقدنا مقاتلين وقادة أثناء الهجوم.. سننهي التحقيق ونستخلص العبر".

وأضاف "هؤلاء هم خيرة أبنائنا، وتعليماتنا هي بأن تمضوا إلى الأمام وأنتم تفعلون ذلك.. نحن نضرب كتيبة رفح التابعة لحماس وسنواصل القيام بذلك حتى نهزمها".

إقرأ المزيد

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم السبت مقتل 8 جنود في قطاع غزة من بينهم نائب قائدة سرية في وحدة الهندسة 601 وضابط برتبة نقيب في تفجير ناقلة جند من طراز "نمر" في حي تل السلطان بمنطقة رفح.

وأكدت "كتائب القسام" تنفيذ "كمين مركب" ضد آليات إسرائيلية متوغلة في منطقة الحي السعودي في تل السلطان غرب مدينة رفح، واستهداف برج جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105".

والأحد، ذكر الإعلام الاسرائيلي أن مدرعة "النمر" التي قتل بداخلها 8 جنود أصيبت بقذيفة "آر بي جي" مضادة للدروع وليس بعبوة ناسفة زرعت بالأرض كما كان يعتقد.

إلى ذلك، أكد الجيش الإسرائيلي في بيان نشره على موقعه الرسمي ارتفاع عدد القتلى في صفوفه إلى 662 منذ السابع من أكتوبر 2023.

المصدر: RT + موقع "i24 NEWS