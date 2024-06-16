العثور على جثة سائح أمريكي قبالة جزيرة يونانية وفقدان ثلاثة آخرين

قالت وسائل إعلام يونانية يوم الأحد إنه تم العثور على جثة أمريكي قرب جزيرة كورفو في واقعة هي الأحدث من نوعها التي تسجل خلال موجة حر فقد خلالها أيضا أثر ثلاثة سياح.

وعثر سائح على جثة الرجل البالغ 55 عاما في البحر قرب ميناء ماثراكي القديم وأبلغ الشرطة، وفق ما أفادت هيئة البث اليونانية ووكالة أنباء أثينا.

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والرجل الذي كان قد شوهد للمرة الأخيرة الثلاثاء ستنقل جثته إلى مستشفى كورفو لتشريحها، ووفق وكالة أنباء أثينا، كان الرجل يمضي عطلة في ماثراكي.

وهذا الأمريكي هو ثالث سائح يقضي في اليونان في الأيام الأخيرة بعد مصرع مقدّم البرامج في شبكة "بي بي سي" البريطانية مايكل موسلي الأسبوع الماضي، وهولندي يبلغ 74 عاما عثر السبت على جثته قرب جهاز الإطفاء في ساموس.

وأفيد عن فقدان أثر امرأتين فرنسيتين تبلغان 73 و64 عاما في سيكينوس وهي جزيرة صغيرة في بحر إيجه، كما لا تزال عمليات البحث جارية عن سائح آخر في أمورغوس.

وغالبية هؤلاء كانوا يمارسون هواية المشي تحت شمس حارقة في اليونان حيث سجّلت في الأسبوع الأول من يونيو درجات حرارة قياسية في غالبية مناطق البلاد بلغت 43 درجة مئوية.

وأشار عدد من خبراء الأرصاد الجوية إلى أنها موجة الحر الأكبر التي تحل على الإطلاق في اليونان حيث يعني هذا التوصيف درجات حرارة تتجاوز 38 مئوية لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وأُغلق موقع أكروبوليس الأثري في أثينا المدرج ضمن قائمة اليونسكو وهو أكثر المواقع جذبا للسياح في اليونان جزئيا أمام الجمهور خلال الساعات الأكثر حرا.

المصدر: أ ف ب