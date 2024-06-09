العثور على جثة مذيع بريطاني مفقود في الجزيرة اليونانية

أعلنت الشرطة اليونانية عن العثور على جثة يعتقد أنها جثة المذيع التلفزيوني البريطاني المفقود مايكل موسلي في جزيرة يونانية صباح اليوم الأحد.

وذكر متحدث باسم الشرطة أنه تم العثور على الجثة في ساحل صخري وأن تحديد الهوية الرسمية لم يتم بعد.

وفقد موسلي في جزيرة سيمي الصغيرة بشرق بحر إيجة الأربعاء بعد أن غادر الشاطئ للتنزه.

واشتهر موسلي البالغ من العمر 67 عاما في بريطانيا بتقديمه للعديد من البرامج التلفزيونية حول الصحة واللياقة البدنية، إضافة إلى كتابة زاوية في صحيفة "ديلي ميل".

المصدر: AP