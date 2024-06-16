"طالبان" تعلن مشاركتها في محادثات الدوحة برعاية الأمم المتحدة

أعلن الناطق الرسمي باسم حكومة "طالبان" الأفغانية ذبيح الله مجاهد مشاركة وفد بلاده في المؤتمر حول أفغانستان المقرر عقده في الدوحة برعاية الأمم المتحدة يومي 30 يونيو و1 يوليو.

وأشار المتحدث في تصريحات صحفية اليوم الأحد إلى أن "طالبان" قررت المشاركة في الحدث "بعد دراسة جدول أعمال المؤتمر".

في بداية هذا الشهر قال عبد العمري، القائم بأعمال وزير العمل والعلاقات الاجتماعية في الحكومة الأفغانية المؤقتة، في حديث لوكالة "تاس" إن "طالبان" لم تتلق دعوة لحضور محادثات الدوحة، مضيفا أن الحركة تتطلع إلى فرصة للمشاركة فيها.

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وهذه هي الجولة الثالثة من محادثات الدوحة حول أفغانستان، وانعقدت الجولة السابقة في فبراير الماضي، حيث ناقش ممثلو 25 دولة "خريطة الطريق" للتفاعل مع أفغانستان.

وقد رفضت "طالبان" وقتها المشاركة في الاجتماع، معربة عن عدم موافقتها على دعوة ناشطين أفغان من المجتمع المدني للحضور بدلا من أن تكون "طالبان" الممثل الأوحد للبلاد، وعلى جدول أعمال المحادثات.

المصدر: "تاس"