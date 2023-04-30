طالبان: أي اجتماع بشأن أفغانستان دون مشاركتنا يعقد المشكلات ولا يحلها

أكد ممثل طالبان لدى الأمم المتحدة محمد سهيل شاهين أن أي اجتماع بشأن أفغانستان بدون مشاركة حكومة تصريف الأعمال الأفغانية الحالية "لن يساعد في حل المشكلات بل يعقدها".

وجاءت تصريحات رئيس المكتب السياسي للحركة في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم السبت لوكالة أنباء "شينخوا"، قبيل اجتماع أممي دولي مرتقب بشأن أفغانستان في الدوحة لا تشارك فيه طالبان.

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وقال: "أي لقاء بخصوص أفغانستان بدون مشاركة وفد من الحكومة الأفغانية الحالية هو غير مثمر ولا يساعد في حل المشكلات بل يعقدها".

وأضاف شاهين أن من حق حكومة تصريف الأعمال الأفغانية الحالية أن يسمع صوتها في الاجتماعات والمنتديات المتعلقة بحل القضايا ذات الصلة في أفغانستان.

وتابع يقول: "في مثل هذه الاجتماعات بينما نحن نسمع أصواتهم يجب أيضا أن يسمعوا صوتنا، ولهذا السبب فإن وجودنا ضروري".

وعند سؤاله عما إذا كانت حكومة طالبان مستعدة لأي تسوية في حال عرض المجتمع الدولي الاعتراف بها مقابل تغيير طريقتها في الحكم أو في القضايا المتعلقة بعمل النساء وغيرها من المسائل الخلافية، أجاب أنه في البداية من الضروري أن تظل جميع الأطراف منخرطة مع الحكومة الأفغانية الحالية لفهم القضايا وإدراك كيفية المضي قدما.

المصدر: شينخوا