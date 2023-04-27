"الأمن الدولي" يدعو "طالبان" إلى "التراجع بسرعة" عن قيودها على عمل النساء

تبنّى مجلس الأمن الدولي يوم الخميس قرارا يدعو حركة "طالبان" إلى "التراجع بسرعة" عن جميع الإجراءات التقييدية التي فرضتها على النساء.

وأضاف القرار الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع أن الحظر الذي فرضته "طالبان" هذا الشهر على عمل النساء الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة "يقوّض حقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية".

يشار إلى أنه قبل أيام، منعت "طالبان" التي تسيطر على الحكم في أفغانستان، النساء، من المشاركة بتجمعات العيد في منطقتي بغلان الشمالية وطهار الشمالية الشرقية، في أحدث خطوة تقوض مكتسبات المرأة بأفغانستان.

وقد أظهرت مذكرتان متشابهتان أن قادة "طالبان" المحليين في منطقتي بغلان وطهار قالوا "إنه ممنوع على النساء الخروج في مجموعات خلال أيام عيد الفطر".

وكانت "طالبان" منعت النساء في البلاد من ارتياد المدارس والجامعات والعمل بوظائف الدولة منذ توليها الحكم في 2021.

المصدر: أ ف ب