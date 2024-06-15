بوتين يجري محادثة هاتفية مع رئيس قرغيزستان

أفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم السبت بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس قرغيزستان صدر جباروف.

وأشار المكتب في بيانه إلى أن الحديث تركز خلال الاتصال، على تعزيز العلاقات بين موسكو وبيشكيك وتنشيط التعاون بين البلدين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

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وأضاف البيان: "تمت خلال الاتصال، مناقشة القضايا الآنية المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الثنائي، بالإضافة إلى بعض جوانب التفاعل في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي".

وكان آخر اتصال شخصي بين الرئيسين بوتين وجباروف، قد تم خلال زيارة الزعيم القرغيزي لموسكو في 9 مايو للمشاركة في فعاليات عيد النصر. وقبل ذلك بيوم، انعقدت قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في العاصمة الروسية، وشارك فيها الرئيسان. وكان هذا الاجتماع أول حدث دولي لفلاديمير بوتين بعد تنصيبه لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب الرئيس بوتين عن تقديره الكبير للعلاقات بين روسيا وقرغيزستان. وأشار إلى أنها تتطور بنجاح في جميع الاتجاهات، وشدد على أن روسيا تبقى أحد الشركاء التجاريين والاقتصاديين الرئيسيين لقرغيزستان: حوالي 30٪ من الاستثمارات في الاقتصاد القيرغيزي تأتي من روسيا.

المصدر: تاس