بوتين وجباروف يطلقان بناء 3 مدارس روسية في قرغيزستان

أطلق الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والقرغيزي صدير جباروف عن بعد، بناء ثلاث مدارس روسية في قرغيزستان، تزامنا مع افتتاح المدارس وبدء العام الدراسي في البلدين.

وقال بوتين في كلمة عبر الفيديو: "اللغة الروسية لغة رسمية في قرغيزستان، ما يؤكد إيلاء قرغيزستان أهمية كبرى لتطوير العلاقات بين البلدين".

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وكانت روسيا قد أعلنت أنها ستبني 9 مدارس تعلم باللغة الروسية وحسب المناهج الروسية في قرغيزستان، بكلفة إجمالية 500 مليون دولار.

وسيتم بناء المدارس الثلاث الأولى في مدن بيشكيك وباتكين وكاراكول، لتستوعب كل منها 1200 تلميذ من الصف الأول الابتدائي وحتى الحادي عشر.

ومن المتوقع أن تفتح أولى هذه المدارس أبوابها عام 2025 وسيكون التعليم فيها باللغة الروسية وفقا للمناهج التعليمية الروسية، وبمشاركة مدرسين روس، وسيحصل تلامذة هذه المدارس على شهادات معتمدة في البلدين.

المصدر: RT