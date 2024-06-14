هبوط اضطراري لطائرة تقل وزير الدفاع الإيطاالي بعد عطل طارئ

ذكرت وسائل إعلام إيطالية أن طائرة من طراز "فالكون 900" كانت تقل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو مع مرافقيه أضطرت لهبوط اضطراري بعد حدوث عطب مفاجئ.

ونقلت مجموعة "أدنكرونوس" عن مصادر من قصر كيجي، مقر الحكومة الإيطالية، أن "الطيار أجبره الدخان الذي ملأ مقصورة القيادة فجأة على القيام بهبوط اضطراري في مطار تشامبينو الداخلي” في ضواحي العاصمة".

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وأوضحت مصادر مطلعة بهذا الشأن للوكالة أن "الطائرة التي كان الوزير على متنها، هي نموذج من الجيل الأول، وكان من المفترض أن يتم إخراجه من الخدمة منذ بعض الوقت"، وبدلا من ذلك “سيظل جاهزا للعمل حتى العام المقبل".

المصدر: وكالة (آكي) الإيطالية