أنباء عن احتمال تحطم مروحية تقل نائب رئيس مالاوي و9 أشخاص آخرين
Sputnik
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أعلنت رئاسة جمهورية مالاوي عن اختفاء الطائرة التي كانت تقل نائب الرئيس ساولوس تشيليما و9 أشخاص آخرين من على شاشات الرادار.
وقالت رئاسة الجمهورية في بيان يوم الاثنين، إن "طائرة تابعة لقوات المسلحة اختفت من على شاشات الرادار" بعد مغادرتها العاصمة ليلونغوي الدولي.
وأفادت وسائل إعلام محلية أن "المخاوف من وفاة نائب رئيس مالاوي ساولوس تشيليما أثناء هبوط اضطراري في غابة تشيكانجاوا تتزايد بعد أن فشلت مروحيته في الهبوط في المطار هذا الصباح".
المصدر: وكالات