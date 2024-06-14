الجيش الإسرائيلي يعلن رصد 35 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة أنه تم تحديد إطلاق حوالي 35 قذيفة صاروخية أطلقت من لبنان إلى مستوطنات كريات شمونة وكفار سولد في شمال إسرائيل، وتم اعتراض عدد منها.

وقال في بيان: "في أعقاب إطلاق صفارات الإنذار بشأن إطلاق الصواريخ والقذائف الصاروخية في شمال إسرائيل في الساعة 11:00، تم تحديد حوالي 35 قذيفة قادمة من لبنان إلى مناطق كريات شمونة وكفار سولد في شمال إسرائيل"، مبينا أنه "وتم اعتراض عدد من المقذوفات ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات".

وأضاف: "نتيجة لعمليات الإطلاق، اندلع حريق في منطقة كفر سولد"، معلنا أن "مدفعية الجيش استهدفت مصادر إطلاق النار. في وقت سابق اليوم قصفت طائرات مقاتلة تابعة للجيش الإسرائيلي مواقع البنية التحتية لحزب الله في منطقتي العديسة وكفركلا في جنوب لبنان".

المصدر: RT