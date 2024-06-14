أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن السلطة في أوكرانيا يتم اغتصابها كما حدث في 2014.

وقال بوتين في اجتماع مع قيادة وزارة الخارجية الروسية: "في الواقع، بدأت المرحلة المأساوية الحالية في تاريخ أوكرانيا بالاستيلاء بعنف على السلطة، والانقلاب غير الدستوري في عام 2014".

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وأضاف: "أكرر منشأ نظام كييف الحالي هو انقلاب مسلح، السلطة التنفيذية في أوكرانيا مرة أخرى، كما في عام 2014، تم اغتصابها بشكل غير قانوني، وذلك عمل غير شرعي".

وفي وقت سابق، أعلن المستشار السابق لرئيس مكتب الرئيس المنتهية شرعيته ، أليكسي أريستوفيتش، أن نظام فلاديمير زيلينسكي قاد أوكرانيا إلى كارثة.

وأشار إلى أن "أوكرانيا تخضع حاليا لحكم فئة من المجانين المهووسين وأصحاب الأفق الضيق الجشعين".

هذا وانتهت فترة ولاية زيلينسكي في 20 مايو، وتم إلغاء انتخاب رئيس أوكرانيا في عام 2024، على خلفية الأحكام العرفية والتعبئة العامة، حيث قال زيلينسكي إن الانتخابات "ليست في الوقت المناسب".

المصدر: تاس