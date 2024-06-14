سكرتير مجلس أمن أرمينيا يشارك بالمؤتمر الأوكراني في سويسرا

أفاد المكتب الصحفي لمجلس الأمن في أرمينيا، بأن سكرتير المجلس أرمين غريغوريان سيتوجه إلى كانتون نيدفالدن بسويسرا، للمشاركة في مؤتمر حول أوكرانيا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "في 15 يونيو، سيسافر أمين مجلس الأمن الأرمني أرمين غريغوريان في زيارة عمل إلى كانتون نيدفالدن في الاتحاد السويسري، حيث سيشارك في قمة قرار السلام الأوكراني".

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وتعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو المقبل، في منتجع بورغنستوك، بالقرب من مدينة لوسيرن، وقد أكدت 80 دولة مشاركتها.

ولن يحضر المؤتمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، وكذلك الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

ويؤكد الجانب الروسي، أن فكرة مؤتمر السلام، التي روج لها المنظمون بقوة، غير مقبولة بالنسبة لموسكو، لأن الحديث يدور حول الدفع بـ"صيغة سلام" غير قابلة للتطبيق، ولا تأخذ في الاعتبار المصالح الروسية.

وذكر الكرملين أن البحث عن سبل تحقيق تسوية للصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: وكالات