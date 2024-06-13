مقتل ثلاثة فلسطينيين في اقتحام الجيش الإسرائيلي لبلدة بالضفة الغربية

قتل ثلاثة فلسطينيين برصاص الجيش الاسرائيلي خلال اقتحامه بلدة بالضفة الغربية المحتلة يوم الخميس، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "قضى على اثنين من المشتبه بهم المطلوبين".

وقال محافظ جنين كمال أبو الرب إن الاقتحام جرى في بلدة قباطية القريبة من مدينة جنين، مؤكدا "استشهاد شخصين".

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن فلسطينيا ثالثا قتل أيضا في عملية الاقتحام. وذكرت وزارة الصحة في رام الله أن اسمه قيس محمد زكارنة ويبلغ 21 عاما.

ونفذ الجيش الإسرائيلي اقتحاما أيضا في مدينة جنين نفسها. معلنا أن هذا جزء من عملية قباطية في منطقة جنين.

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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي "خلال عملية لمكافحة الإرهاب، حاصر جنود جيش الدفاع الإسرائيلي مبنى كان يتواجد فيه اثنان من كبار المشتبه بهم المطلوبين في منطقة جنين".

وأضاف أن "الجنود تبادلوا إطلاق النار مع المشتبه بهما المطلوبين، حيث تم إطلاق عدد من الصواريخ المحمولة على الكتف باتجاه المبنى".

وتابع الجيش أنه "تم القضاء على المشتبه بهما المطلوبين وعثر بحوزتهما على أسلحة"، مشيرا إلى أن جنديا أصيب بجروح طفيفة في الاشتباك.

وتعد جنين معقلا للجماعات الفلسطينية المسلحة، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بشكل روتيني باقتحام المدينة ومخيم اللاجئين المجاور لها.

وشهدت الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصعيدا في وتيرة أعمال العنف منذ أكثر من عام، وعلى وجه الخصوص منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

وقُتل ما لا يقل عن 545 فلسطينيا في الضفة الغربية على يد القوات الإسرائيلية أو المستوطنين منذ اندلاع الحرب في غزة.

وأدت هجمات فلسطينية إلى مقتل 14 إسرائيليا على الأقل في الضفة الغربية خلال الفترة نفسها استنادا لأرقام رسمية إسرائيلية.

المصدر: AFP