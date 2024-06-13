لا تعلق هنغاريا توقعات كبيرة على المؤتمر الخاص بأوكرانيا في سويسرا، لأن أحد أطراف الصراع لن يكون ممثلا فيه.

جاء ذلك وفقا لما صرح به غيرغي غوياش رئيس مكتب رئيس الوزراء الهنغاري للصحفيين اليوم، ردا على سؤال حول السبب وراء عدم ذهاب رئيس الوزراء فيكتور أوربان إلى المؤتمر في سويسرا، حيث أشار إلى أنه لا ينبغي للمرء أن يتوقع الكثير من "مؤتمرات السلام التي لا تمثل فيها الأطراف المتحاربة أو يحضر فيها طرف واحد فقط".

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في الوقت نفسه لن يتوجه أوربان إلى سويسرا أيضا للقاء الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي هناك، حيث تمت دعوته لحضور المؤتمر، لأنه لا يرى ضرورة لذلك. وقال رئيس مكتب رئيس الوزراء: "نحن لا نعقد اجتماعات من أجل التقاط الصور".

وأشار غوياش إلى أن وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية بيتر سيارتو سيتوجه إلى سويسرا، حيث سيعرض موقف هنغاريا الداعم للسلام في مؤتمر "السلام".

وكان وزير الخارجية الهنغاري قد صرح في وقت سابق بأنه سيشارك في المؤتمر حول أوكرانيا لأن هنغاريا تقدر جهود السويسريين وترى أنه من الضروري استغلال كل فرصة لتحقيق السلام. لكن، وكما أشار الوزير، فإن "الشرط الضروري لعقد مؤتمر سلام ناجح حقا هو حضور جميع الأطراف المتحاربة، وهذا للأسف لن يحدث".

وتعتزم السلطات السويسرية عقد مؤتمر حول أوكرانيا يومي 15-16 يونيو في منتجع بورغتشوك، حيث كانت وزارة الخارجية السويسرية قد ذكرت في وقت سابق أن برن دعت أكثر من 160 وفدا من مجموعة الدول السبع ومجموعة العشرين ودول "بريكس". ووفقا للسلطات السويسرية فإن روسيا ليست من بين المدعوين.

من جانبه علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المؤتمر بأن موسكو لن تطلب المشاركة إذا لم تكن سويسرا ترغب في رؤيتها هناك. ووفقا لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف فإن عقد هذا الحدث يشكل "طريقا إلى اللامكان"، ولا ترى روسيا رغبة الغرب في تسوية الأزمة بأمانة. في الوقت نفسه أكدت روسيا مرارا وتكرارا أن موسكو لم ترفض أبدا التوصل إلى حل سلمي للصراع في كييف، ولكن استنادا إلى الواقع على الأرض وليس فقط إلى رغبات كييف.

المصدر: تاس