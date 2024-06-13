حزب فرنسي فاز في انتخابات البرلمان الأوروبي يدعو لمفاوضات سلام في أوكرانيا

قال السياسي الفرنسي لويس أليو، وهو من حزب "التجمع الوطني" الذي فاز في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مؤخرا، في مقابلة إذاعية، إنه يجب إجراء مفاوضات السلام في أوكرانيا.

وأضاف السياسي في حديث لمحطة إذاعة Europe 1: "نحن نؤيد السلام والدبلوماسية ومفاوضات السلام، خاصة في أوكرانيا".

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وشدد السياسي الفرنسي، على أنه يمكن للعديد من الصراعات الحالية في العالم، وبالتحديد القتال في أوكرانيا وإسرائيل، أن تنتهي بسرعة كبيرة إذا تم حلها بالوسائل الدبلوماسية.

وقال: "طبعا تملك أوكرانيا الحق في الدفاع عن نفسها، لكن يبدو لي أننا أضفنا الكثير من الزيت على النار".

يوم أمس، أكد فلاديمير زيلينسكي، خلال خطاب ألقاه في البوندستاغ الألماني، أن أوكرانيا لن تقبل بتاتا بأي حل وسط مع روسيا.

يوم الأحد الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة بعد فوز اليمين المتطرف الفرنسي في الانتخابات الأوروبية بفارق كبير عن معسكر الغالبية الرئاسية.

وقبل ذلك دعا جوردان بارديلا رئيس حزب التجمع الوطني الفائز بانتخابات البرلمان الأوروبي في فرنسا، إلى إجراء انتخابات برلمانية جديدة.

المصدر: نوفوستي