Yomiuri: دول G7 ستضع معايير مشتركة لتوريد السلع المهمة بما في ذلك الرقائق

أفادت صحيفة Yomiuri، بأن دول مجموعة السبع (G7) تعتزم وضع معايير مشتركة لتوريد السلع والمواد الحيوية للصناعة، مثل أشباه الموصلات.

ووفقا للصحيفة، سيتم إدراج هذا البند في البيان المشترك لقمة مجموعة السبع التي ستعقد في إيطاليا يومي 13 و15 يونيو.

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وتخطط دول مجموعة السبع، لوضع مبادئ مشتركة للتفاعل لتجنب الاعتماد على دول معينة، وصياغة معايير أساسية لاختيار الموردين من أجل تحقيق التنويع والشفافية. وبالإضافة إلى ذلك، ترى مجموعة السبع أنه من الضروري الحد من مخاطر تعطيل سلاسل التوريد عند التجارة بأشباه الموصلات، وكذلك توسيع التدابير لحماية البيانات ومكافحة الهجمات السيبرانية.

وهناك نقطة أخرى في الاستراتيجية، وهي تعزيز التعاون مع الدول التي تلعب دورا مهما في توريد السلع والمواد الأساسية، والتي لا تنتمي إلى مجموعة السبع.

وتؤكد الصحيفة أن السبب الرئيسي الذي يجعل مجموعة السبع، تركز على ضرورة الاهتمام بشكل أكبر بالأمن الاقتصادي وإمدادات أشباه الموصلات، هو تعزيز مكانة الصين في سوق الرقائق والسيارات الكهربائية.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ"، أن الحكومة الأمريكية أعربت بشكل خاص عن مخاوفها لشركائها التايوانيين والهولنديين بشأن مصير مصانع التكنولوجيا الفائقة في حال وقوع هجوم على الجزيرة من جانب الصين.

المصدر: تاس