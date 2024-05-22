"بلومبرغ": سيتم إغلاق معامل إنتاج أشباه الموصلات عن بعد في حال الهجوم على تايوان

يمكن لأكبر شركة مصنعة للرقائق الدقيقة TSMC في تايوان وشركة ASML الهولندية التي تزودها بمعدات الطباعة الحجرية إغلاق معامل إنتاج أشباه الموصلات عن بعد في حال وقوع هجوم على الجزيرة.

قالت وكالة "بلومبرغ" التي نشرت هذا الخبر إن الحكومة الأمريكية أعربت بشكل خاص عن مخاوفها لشركائها التايوانيين والهولنديين بشأن مصير مصانع التكنولوجيا الفائقة في حال وقوع هجوم على الجزيرة.

يذكر أن شركة TSMC التايوانية تنتج حاليا نحو 90% من الرقائق الحديثة التي تستخدم لأغراض عسكرية ولتطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي على حد سواء.

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وأكدت شركة ASML الهولندية للمسؤولين الهولنديين أنه يمكنها إيقاف تشغيل الآلات عن بعد إذا كان هناك تهديد بالاستيلاء عليها. وأوضحت الشركة كذلك أن المعدات العالية الدقة تتطلب صيانة منتظمة، ولن تتمكن من العمل لفترة طويلة بدون دعم تقني مناسب.

يذكر أن هولندا كانت قد حظرت بناء على طلب من الولايات المتحدة توريد آلات الطباعة الحجرية إلى الصين، مما أدى إلى خسارة ASML ما يقرب من 15٪ من إيراداتها السنوية. وفي الوقت نفسه، يخشى الخبراء أن تكون بكين قد تمكنت بالفعل من استيراد هذه المعدات العالية التقنية والبدء في إنتاج الرقائق الدقيقة بشكل مستقل عن TSMC .

المصدر: بلومبرغ