تدمير 4 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعتين وسط روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الخميس أن قواتها دمرت 4 طائرات بدون طيار أوكرانية فوق مقاطعتي ياروسلافل وفلاديمير في وسط روسيا خلال الليلة الماضية.

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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان لها أنه تم إسقاط 3 مسيرات فوق مقاطعة ياروسلافل، وواحدة أخرى فوق مقاطعة فلاديمير.

من جانبه، ذكر حاكم ياروسلافل ميخائيل إيفراييف عبر "تلغرام" أنه تم تدمير المسيرات المعادية عند اقترابها من ياروسلافل، دون أن يتسبب الحادث في أضرار أو إصابات.

وكان إفراييف أعلن عن محاولة فاشلة لاستهداف مصفاة النفط "سلافنفط-يانوس" في ضواحي مدينة ياروسلافل، بطائرة مسيرة في نهاية يناير الماضي.

وأسقطت الدفاعات الجوية الروسية 3 مسيرات أوكرانية فوق ياروسلافل أواخر مارس الماضي.

المصدر: RT