اعتقال شخصين على خلفية إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد‎

أعلن المدعي العام في السويد اعتقال شخصين على خلفية حادث إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم منتصف مايو الماضي.

ودفع الحادث السلطات السويدية إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المصالح الإسرائيلية والمؤسسات اليهودية في البلاد.

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وقال المدعي العام راسموس أومان إنه: "تم اعتقال شخصين للاشتباه في قيامهما بالمساعدة والتحريض على جريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة، مضيفا أنه لا يستطيع التعليق على جنسية المشتبه بهما أو عمرهما حيث سيخضعان للاستجواب قبل اتخاذ قرار بشأن احتجازهما.

وألقي القبض على شخص آخر، في وقت سابق، للاشتباه بتورطه بحادثة إطلاق النار، لكن أخلي سبيله بعد ذلك.

وأشار أومان إلى اعتقاده أن فتى يبلغ 14 عاما هو من أطلق النار، لكن بما أنه دون سن المسؤولية الجنائية في السويد فلم يتم الاشتباه به رسميا في أي جريمة.

وفي وقت سابق، أغلقت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم أبوابها، بعد إطلاق نار وقع بالقرب منها.

وقال المسؤول الصحفي بالشرطة السويدية، بير فالستروم، إن دورية للشرطة سمعت أصوات انفجارات عالية، يشتبه في أنها ناجمة عن سلاح ناري.

المصدر: فرانس برس