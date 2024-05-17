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إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد

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إطلاق نار قرب السفارة الإسرائيلية في السويد
Globallookpress
مبنى السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم، أرشيف
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أغلقت السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم أبوابها اليوم الجمعة، بعد إطلاق نار وقع بالقرب منها في وقت مبكر صباحا.

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وقال المسؤول الصحفي بالشرطة السويدية، بير فالستروم، إن دورية للشرطة سمعت أصوات انفجارات عالية، يشتبه في أنها ناجمة عن سلاح ناري. فتم تطويق المنطقة قرابة الساعة الثانية صباحا.

وعند الساعة 6:30 صباحا أعلنت الشرطة أن تحقيقاتها أشارت إلى وقوع إطلاق نار في المنطقة، لكن فالستروم لم يعلق على ما إذا كانت السفارة الإسرائيلية، كانت هدفا لإطلاق النار المشتبه به.

وبينما انتشر عناصر الشرطة في السفارة الإسرائيلية بحثا عن آثار إطلاق نار، أعلنت الشرطة بدء تحقيق أولي في "جريمة خطيرة تتعلق بالأسلحة".

وقال فالستروم لوسائل الإعلام إنه تم اعتقال عدد من الأشخاص، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن السلطات السويدية تحقق في الحادث لكن ليس هناك أي تفاصيل أخرى.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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