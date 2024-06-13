القيادة المركزية الأمريكية: دمرنا 3 منصات لإطلاق صواريخ كروز في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أنها دمرت 3 منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه البحر الاحمر.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" اليوم الخميس: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، دمرت قوات القيادة المركزية الأمريكية "CENTCOM" بنجاح ثلاث منصات إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن (ASCM) في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وطائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه البحر الأحمر".

وأضاف البيان: "أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن فوق البحر الأحمر، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأردف البيان: "استهدف الحوثيون سفينة "TUTOR" وهي سفينة ترفع العلم الليبيري وتمتلكها وتديرها اليونان، في البحر الأحمر. والحقوا أضرارا بها".

June 12 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed three anti-ship cruise missile (ASCM) launchers in a Houthi controlled area of Yemen and one uncrewed aerial system (UAS) launched from a Houthi controlled area… pic.twitter.com/a8cFqWm7Ph — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 12, 2024

وتابع البيان: أن "هذا السلوك المتهور المستمر من قبل الحوثيين يهدد الاستقرار الإقليمي ويعرض حياة البحارة عبر البحر الأحمر وخليج عدن للخطر".

وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أمس الأربعاء، أنها دمرت قاذفتي صواريخ كروز مضادتين للسفن في المنطقة التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثيون في اليمن.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق، تنفيذ عمليتين عسكريتين مشتركتين مع "المقاومة الإسلامية العراقية" استهدفتا مدينتي أسدود حيفا، كما استهدفت سفينة "TUTOR" في البحر الأحمر بزورق مسير.

وكشفت "أنصار الله"، في (30 مايو)، عن ارتفاع إجمالي السفن المستهدفة في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر الأبيض المتوسط، منذ نوفمبر الماضي، إلى 129 سفينة إسرائيلية وأمريكية وبريطانية.

وتصاعد التوتر في البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن، منذ بدء حركة "أنصار الله"، في نوفمبر 2023، شن هجمات على سفن تقول إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها، ردا على الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: RT