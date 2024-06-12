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صحيفة Clarín: رئيس الأرجنتين سيشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا

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صحيفة Clarín: رئيس الأرجنتين سيشارك في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا
AFP
الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي
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كتبت صحيفة Clarín أن الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي قرر المشاركة في مؤتمر سويسرا حول أوكرانيا.

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وقالت الصحيفة: "غير الرئيس خافيير ميلي موقفه من جديد وبالنتيجة سيتوجه إلى سويسرا. وتم اتخاذ هذا القرار في اللحظة الأخيرة. ووجه فلاديمير زيلينسكي رسالة خاصة له دعاه فيها للمشاركة ولو في مراسم افتتاح المؤتمر".

وسيرافق رئيس الأرجنتين أيضا وزير الاقتصاد لويس كابوتو ووزير الدفاع لويس بيتري.

وستعقد سويسرا مؤتمرا حول أوكرانيا يومي 15 و16 يونيو الجاري في منتجع بورغنستوك. وقد أكدت حوالي 80 دولة مشاركتها فيه. ولن يحضره الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا.

من جهته ذكر الكرملين أن البحث عن خيارات لحل الوضع في الصراع الأوكراني دون مشاركة روسيا أمر غير منطقي وغير مجد على الإطلاق.

المصدر: RT

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