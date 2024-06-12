حاكم مقاطعة بيلغورود: القوات الأوكرانية تزرع ألغاما مزودة بأجهزة استشعار اهتزازية قرب الحدود

أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف أن القوات الأوكرانية تزرع ألغاما مضادة للأفراد مزودة بأجهزة استشعار اهتزازية في منطقة حدودية يبلغ عرضها 10 كيلومترات.

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وكتب غلادكوف في صفحته على "تلغرام": "هناك خطر صعب آخر لم نشهده من قبل. يقوم العدو بزراعة ألغام مضادة للأفراد بمزودة بأجهزة استشعار اهتزازية في المنطقة الحدودية التي يبلغ عرضها 10 كيلومترات".

ودعا المواطنين لعدم الاقتراب من أية أجسام تشبه القذائف والاتصال الفوري بخدمات الطوارئ. وأضاف أنه سيتم قريبا نشر مقاطع فيديو تصور الألغام.

المصدر: تاس