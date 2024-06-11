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النرويج تخصص 240 مليون يورو لتقديم وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا

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النرويج تخصص 240 مليون يورو لتقديم وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا
Legion-Media Bernd Wüstneck/Dpa
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أعلنت وزارة الدفاع النرويجية أن أوسلو ستخصص 240 مليون يورو لتقديم وسائل الدفاع الجوي لأوكرانيا.

وأشارت وزارة الدفاع النرويجية في منشور على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الثلاثاء، إلى أن ألمانيا قد أعلنت اليوم أنها ستقدم 100 صاروخ لأنظمة "باتريوت" بالتعاون مع الدنمارك وهولندا والنرويج.

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وأضافت أن النرويج ستساهم في هذه المبادرة بـ 125 مليون يورو.

وكانت النرويج وأوكرانيا قد وقعتا اتفاقية ثنائية حول التعاون الأمني لمدة 10 سنوات. ومن المتوقع أن تقدم الحكومة النرويجية لكييف مساعدات بقيمة إجمالية تزيد عن 328 مليون دولار.

المصدر: نوفوستي

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