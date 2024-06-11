كيربي: قمة مجموعة السبع ستبحث الدعم الصيني للصناعة العسكرية الروسية

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن قمة مجموعة الدول السبع في إيطاليا ستبحث مواجهة الصين التي تتهمها واشنطن بدعم قطاع الصناعات العسكرية الروسية.

وقال كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الثلاثاء: "سنبحث مسألة دعم الصين لقطاع الصناعات العسكرية الروسي وسنواجه سياسات الصين المتناقضة مع قواعد السوق التي تؤدي إلى عواقب سلبية على نطاق عالمي، وذلك من خلال العمل مع الشركاء ضمن مجموعة السبع وخارجها، من أجل ضمان الاستقرار الاقتصادي والأمن".

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وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت عددا من الشركات الصينية بدعم الصناعة العسكرية الروسية من خلال توريد المواد ذات الاستخدام المزدوج إليها.

ورفضت الصين الاتهامات الأمريكية لها، ونفت تقديم الدعم العسكري "لأي طرف من طرفي النزاع في أوكرانيا".

بدوره وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الاتهامات الأمريكية للصين بأنها "غير مناسبة".

المصدر: تاس