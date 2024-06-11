بوغدانوف: "حماس" مستعدة للإفراج عن الرهينتين الروسيتين المتبقيتين لديها عند وقف إطلاق النار

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أن حركة "حماس" وعدت بالإفراج عن الرهينتين الروسيتين المحتجزتين لديها، إلا أنها أكدت أن تنفيذ ذلك يتطلب وقفا لإطلاق النار في غزة.

وقال بوغدانوف اليوم الثلاثاء: "الرهينتان (المتبقيتان) هما من المواطنين الروس..لقد أثرنا دائما هذه القضية بنشاط كبير مع أعضاء حماس حتى يطلقوا سراح المواطنين الروس من خارج الصفقة، وقد وعدونا بذلك دائما، وأكدوا استعدادهم للقيام بذلك، لكن هذا يتطلب وقفا فعليا ملموساً لإطلاق النار حتى تتمكن حماس من تسليمهم إلى ممثلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر".

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وأوضح أنه تحدث هاتفيا مع نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مزروق، وناقشا قضية الرهائن.

وأضاف بوغدانوف أن هناك حاجة إلى "تهدئة على الأقل"، وفي هذه الحالة تأمل موسكو في إطلاق سراح الروس.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح السبت عن استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية لقواته في مخيم النصيرات بقطاع غزة، من بينهم حامل الجنسية الروسية أندريه كوزلوف، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.

وتعليقا على تحرير الجيش الإسرائيلي لأربع رهائن أعلن الناطق العسكري باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة، أمس السبت، أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمة حرب مركبة في مخيم النصيرات، تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية، وأكد أن "العملية ستشكل خطرا كبيرا على أسرى العدو وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم".

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة يوم السبت، مقتل أكثر من 200 شخص في "مجزرة الاحتلال الإسرائيلي" في مخيم النصيرات وإصابة أكثر من 400 مآخرين.

المصدر: نوفوستي+RT