انتهاء برنامج "InteRussia" التدريبي للصحافيين الأجانب في قناة RT

انتهى برنامج "InteRussia" الذي نظمته قناة RT الناطقة بالعربية بالتعاون مع مؤسسة غورتشاكوف لتدريب مجموعة من الصحافيين التلفزيونيين من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفّر برنامج "Interussia" الفرصة لتعرف الصحافيين الأجانب على أخبار روسيا وسياستها بشكل مباشر، والعمل بشكل شخصي والتعلم من تجارب كبار المتخصصين بالعربية من "روسيا اليوم"، وتبادل الخبرات مع الزملاء من مختلف البلدان، وزيارة المنصات والفعاليات التعليمية والاجتماعية والسياسية المعروفة.

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وخلال ورشة عمل الصحافيين تم تسجيل 25 مقابلة فورية وبدون طلبات مسبقة، مع المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة حلمي السعيد، ووزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، ووزيرة خارجية الصومال السابقة والمرشحة لرئاسة الاتحاد الإفريقي فوزية يوسف حاج آدم، والسفير فوق العادة ومفوض سوريا لدى روسيا بشار الجعفري، والسفير فوق العادة ومفوض البرازيل لدى روسيا رودريغو باينا سواريس.

RT

وهذا بالإضافة إلى الشخصية العامة والدينية الإسلامية الروسية، مفتي الإدارة الدينية الإقليمية المركزية لمسلمي مدينة موسكو والمنطقة الوسطى "مفتي موسكو"، ورئيس الإدارة الروحية لمسلمي جمهورية تشوفاش ألبير ريفكاتوفيتش كرغانوف، ورئيس المركز الثقافي الإيراني في روسيا مسعود أحمدوند.

RT

كما تم تسجيل مقابلتين مع مدير مجلس الأعمال الروسي العماني من الجانب العماني أحمد هاشم الغيلان، وتم عرض إحداها على قناة "الشروق".

وجرت أيضا مقابلة مع عضو مؤسسة سفراء شباب الجزائر خير الدين نوي، والمصمم ورجل الأعمال والمدون الروسي أرتيمي ليبيديف، ونائبة مدير مؤسسة "روس كونغرس" رئيسة مديرية المشاريع الإبداعية مديرة منتدى صناعة التصميم الروسي يكاترينا إيفانوفا.

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وبالإضافة إلى وزير الصناعة الجزائري علي عون، ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية الجزائري كمال مولى، ورئيس رابطة مجموعة سلسلة التوريد الصينية تشين وينهوا، والمدير التنفيذي لمكتب دبي الذكية السيدة عائشة بن بطي بن بشر، والقائم بأعمال حاكم مقاطعة سامارا فياتشيسلاف فيدوريشيف، ورئيس الشركة المساهمة Synergy Corporation فاديم لوبوف، والمدير العام لمشاريع "GPM" (RutubeوGazprom-Media Holding) سيرغي ستامبولتسيان، والمدير التنفيذي لمجموعة AJ في روسيا جميل الماس.

RT

وأجريت مقابلة مع مؤسس شركة "بيت تقاليد العائلة" (كريستيان) ورئيس المشروع التعليمي الدولي "غين إكسبو" ميخائيل شيفيليوف، ومؤسس معرض Stargift إيليا سلوتسكين.

وتمتلك قناة RT حاليا 45 مقابلة لا يزال يتم تحديثها بالمواد ويتم إجراء المعالجة اللازمة لها، كما تم استخدام عدد من هذه المواد في مختلف وسائل الإعلام مثل قناة "صدى البلد" المصرية، وقناة "الشروق نيوز" الجزائرية، وقناة "العالم" الإيرانية، ووكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا".

RT

وسبق أن أوضحت مديرة قناة "RT العربية" مايا مناع خلال ترحيبها بالمشاركين، أن هذا البرنامج يمثل كذلك فرصة للصحافيين العرب ليس فقط لإلقاء نظرة من الداخل، بل أيضا لمعرفة كيف أن قناة "RT" العربية، على الرغم من كل المحاولات لخنق أجندتنا، تتفوق على جميع المنافسين الغربيين في المنطقة.

المصدر: RT